Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Дивися повний текст НБУ очікує активізації роботи держбанків з проблемними активами в 2019 р.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:49
НБУ очікує активізації роботи держбанків з проблемними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ очікує активізації роботи держбанків з проблемними активами в 2019 р.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:49
Стесняюсь спросить, а при чем тут рОботы (в заголовке)? Статья же на русском написана, значит, видимо, имелось в виду "работы"?
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