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НБУ очікує активізації роботи
держбанків з проблемними...

НБУ очікує активізації роботи держбанків з проблемними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:49

НБУ очікує активізації роботи держбанків з проблемними...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Дивися повний текст НБУ очікує активізації роботи держбанків з проблемними активами в 2019 р.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:49

Стесняюсь спросить, а при чем тут рОботы (в заголовке)? Статья же на русском написана, значит, видимо, имелось в виду "работы"?
Civis
 
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