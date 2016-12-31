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Українська економіка доларизована на 45%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:12
Пропонуємо до обговорення:
Рівень доларизації банківського сектору в Україні був і залишається високим.
Дивися повний текст Українська економіка доларизована на 45%
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:13
В Україні потрібно зробити долар офіційною валютою, як в Зімбабве.
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