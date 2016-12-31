Рівень доларизації банківського сектору в Україні був і залишається високим.
Дивися повний текст Українська економіка доларизована на 45%.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:12
Українська економіка доларизована на 45%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська економіка доларизована на 45%.
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:12
Re: Українська економіка доларизована на 45%
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:51
Процент долларизации - это процент доверия власти. Папередникам, и наследникам.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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