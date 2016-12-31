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Українська економіка
доларизована на 45%

Українська економіка доларизована на 45%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:12

Українська економіка доларизована на 45%

Пропонуємо до обговорення:
Рівень доларизації банківського сектору в Україні був і залишається високим.

Дивися повний текст Українська економіка доларизована на 45%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:13

В Україні потрібно зробити долар офіційною валютою, як в Зімбабве.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:12

Re: Українська економіка доларизована на 45%

  NetSerpent написав:В Україні потрібно зробити долар офіційною валютою, як в Зімбабве.
Ага и что тогда отчет в ООН про пенсии в 50 уе и проживание части населения менее чем на доллар в день?? )) Хотя это внесет стабильность.. исчезнут курсовые колебания..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:51

Процент долларизации - это процент доверия власти. Папередникам, и наследникам.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 07:20

Re: Українська економіка доларизована на 45%

Странно, а почему долларизована, а не еврирована? Украина ж це Эвропа, а не 51 штат США.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 07:40

Re: Українська економіка доларизована на 45%

Про население ничего не скажу.
А про кредиты в производстве в долларах как думается просто денег не хватает в государстве. Видимо мало печатают. Инфляция маленькая.
Вот и привлекаются иностранные асигнации для оборота денег.
Оно так то неплохо для населения что инфляция маленькая.
Yura_Gag
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