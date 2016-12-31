Рівень доларизації банківського сектору в Україні був і залишається високим.
Дивися повний текст Українська економіка доларизована на 45%.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:12
Українська економіка доларизована на 45%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська економіка доларизована на 45%.
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:12
Re: Українська економіка доларизована на 45%
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:51
Процент долларизации - это процент доверия власти. Папередникам, и наследникам.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:20
Re: Українська економіка доларизована на 45%
Странно, а почему долларизована, а не еврирована? Украина ж це Эвропа, а не 51 штат США.
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:40
Re: Українська економіка доларизована на 45%
Про население ничего не скажу.
А про кредиты в производстве в долларах как думается просто денег не хватает в государстве. Видимо мало печатают. Инфляция маленькая.
Вот и привлекаются иностранные асигнации для оборота денег.
Оно так то неплохо для населения что инфляция маленькая.
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:28
Пусть пишут про армию, мову, томас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:30
Пусть радуются, что население вообще хоть что-то несет в банки накануне выборов и на фоне турбулентности на мировых биржах
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