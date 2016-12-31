Українська економіка доларизована на 45%

Додано: Вів 25 гру, 2018 21:51

Вкладчик1234 написав: Пусть пишут про армию, мову, томас Пусть пишут про армию, мову, томас

А что про армию писать то? Где пропиаренная Вільха? На вооружение ее нет, как нет и кР Нептун, как впрочем нет и БТ Оплот..как нет и за 4 года флота. Керченские катерки показали уже "волчью стаю")). На борту даже ракет в боекомплекте не оказалось.. бутафория одна. У меня куча сокурскников еще служит с военного училища, родственники служат.. нет там никаких реформ - как было - ты начальник я дурак так и осталось.А Томос?? А какое отношение власть мирская к нему имеет? А мова она как то и без хАрантов была есть и будет.