В Україні найвища середня зарплата у працівників авіації – 41 395 грн.
Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06
Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
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Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06
вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...
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