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Від 55 тис. грн:
найоплачуваніші вакансії грудня

Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06

Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найвища середня зарплата у працівників авіації – 41 395 грн.

Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06

вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...
edvardd
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