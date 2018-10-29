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Від 55 тис. грн:
найоплачуваніші вакансії грудня

Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06

Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найвища середня зарплата у працівників авіації – 41 395 грн.

Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06

вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:04

Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
sanyaqwertyuio
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:40

  edvardd написав:вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...

И как вы собираетесь выживать в Германии на 45000 гривен в месяц? Это работа за еду, при условии, что будете арендовать бомжарню на окраине на толпу.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:54

У меня товарищ в Германии, получает 1500€,нормально себя чувствует.
pechurka
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:44

И на кого эта статья рассчитана, как в Украине работать хорошо? Единичные вакансии процентов 5 рынка. Знаю бугалтера с английским, начали кидать на зарплату, уволилась, уже два месяца ищет работу, максимум 15000-17000 предлагают главным бугалтером и работать более 160 часов в месяц.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55

Re: Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

pechurka написав:У меня товарищ в Германии, получает 1500€,нормально себя чувствует.
Разве что если социалку ещё получает, то кое как концы с концами сводит
Faceless
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