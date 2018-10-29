В Україні найвища середня зарплата у працівників авіації – 41 395 грн.
Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06
Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06
вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:04
Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:40
Додано: Вів 25 гру, 2018 17:44
И на кого эта статья рассчитана, как в Украине работать хорошо? Единичные вакансии процентов 5 рынка. Знаю бугалтера с английским, начали кидать на зарплату, уволилась, уже два месяца ищет работу, максимум 15000-17000 предлагают главным бугалтером и работать более 160 часов в месяц.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55
Re: Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
Разве что если социалку ещё получает, то кое как концы с концами сводит
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:48
А в Украине зарабатывая 10к, не за еду?
Зараз переглядають цей форум: grushansky_grako, tatarinov09101985 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|