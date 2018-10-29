В Україні найвища середня зарплата у працівників авіації – 41 395 грн.
Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06
Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06
вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:04
Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:40
Додано: Вів 25 гру, 2018 17:44
И на кого эта статья рассчитана, как в Украине работать хорошо? Единичные вакансии процентов 5 рынка. Знаю бугалтера с английским, начали кидать на зарплату, уволилась, уже два месяца ищет работу, максимум 15000-17000 предлагают главным бугалтером и работать более 160 часов в месяц.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55
Re: Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
Разве что если социалку ещё получает, то кое как концы с концами сводит
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:48
А в Украине зарабатывая 10к, не за еду?
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:40
Взагалі-то розміщенням подібних вакансій займаються, в основному, кадрові агенства, які намагаються за мінімальні гроші знайти максимально якісного спеціаліста, аби підтримати чи покращити свою репутацію.
Мене, звісно, теж бісить подібні вакансії, але вже навчився ігнорувати певні пункти, особливо не повністтю сформовані, аля досвід роботи 2+ років. Я подібне розцінюю, як досвід будь-якої роботи, навіть в рамках навчання.
А якщо оцінити цінники в магазинах та вартості проживання в курортах - реальна середня з/п в Україні має складати 35 000грн. А якщо ще й звернути увагу на те, що на весь катальний сезон в Буковелі вже майже немає масць в готелях - то мені здається, що всі крім мене так і отриимують.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:47
По моим ощущениям, стоимость жизни в Германии в 2.5 раз дороже, чем в Украине. Сайт numbeo это подтверждает. Т.е., 45к грн в Германии это, примерно, как 18к грн в Украине. Но, и то, и то, очень мало.
Если человек холостяк, и ему нравится жить на съемных квартирах или с родителями, нет никаких стремлений завести ребёнка, умеет выбирать дешевую еду, которую сам готовит, ездит на общественном транспорте, а на море ездит раз в 2-3 года, то, в принципе, жить на эти деньги можно.
Понятное дело, есть такие, которые работают и за меньше денег, но им даже на еду не хватает.
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