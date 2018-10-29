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Від 55 тис. грн:
найоплачуваніші вакансії грудня

Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06

Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найвища середня зарплата у працівників авіації – 41 395 грн.

Дивися повний текст Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06

вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:04

Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
sanyaqwertyuio
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:40

  edvardd написав:вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...

И как вы собираетесь выживать в Германии на 45000 гривен в месяц? Это работа за еду, при условии, что будете арендовать бомжарню на окраине на толпу.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:54

У меня товарищ в Германии, получает 1500€,нормально себя чувствует.
pechurka
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:44

И на кого эта статья рассчитана, как в Украине работать хорошо? Единичные вакансии процентов 5 рынка. Знаю бугалтера с английским, начали кидать на зарплату, уволилась, уже два месяца ищет работу, максимум 15000-17000 предлагают главным бугалтером и работать более 160 часов в месяц.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:55

Re: Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

pechurka написав:У меня товарищ в Германии, получает 1500€,нормально себя чувствует.
Разве что если социалку ещё получает, то кое как концы с концами сводит
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:48

  safonovstanislav написав:
  edvardd написав:вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...

И как вы собираетесь выживать в Германии на 45000 гривен в месяц? Это работа за еду, при условии, что будете арендовать бомжарню на окраине на толпу.

А в Украине зарабатывая 10к, не за еду?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:40

  sanyaqwertyuio написав:Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!

Взагалі-то розміщенням подібних вакансій займаються, в основному, кадрові агенства, які намагаються за мінімальні гроші знайти максимально якісного спеціаліста, аби підтримати чи покращити свою репутацію.
Мене, звісно, теж бісить подібні вакансії, але вже навчився ігнорувати певні пункти, особливо не повністтю сформовані, аля досвід роботи 2+ років. Я подібне розцінюю, як досвід будь-якої роботи, навіть в рамках навчання.
А якщо оцінити цінники в магазинах та вартості проживання в курортах - реальна середня з/п в Україні має складати 35 000грн. А якщо ще й звернути увагу на те, що на весь катальний сезон в Буковелі вже майже немає масць в готелях - то мені здається, що всі крім мене так і отриимують. :roll:
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:47

  Rainbow написав:
  safonovstanislav написав:
  edvardd написав:вчера видел вакансию сборщика стеллажей в германии - 45000 грн. и мозг никто ложкой не ест...

И как вы собираетесь выживать в Германии на 45000 гривен в месяц? Это работа за еду, при условии, что будете арендовать бомжарню на окраине на толпу.

А в Украине зарабатывая 10к, не за еду?

По моим ощущениям, стоимость жизни в Германии в 2.5 раз дороже, чем в Украине. Сайт numbeo это подтверждает. Т.е., 45к грн в Германии это, примерно, как 18к грн в Украине. Но, и то, и то, очень мало.

Если человек холостяк, и ему нравится жить на съемных квартирах или с родителями, нет никаких стремлений завести ребёнка, умеет выбирать дешевую еду, которую сам готовит, ездит на общественном транспорте, а на море ездит раз в 2-3 года, то, в принципе, жить на эти деньги можно.

Понятное дело, есть такие, которые работают и за меньше денег, но им даже на еду не хватает.
safonovstanislav
 
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