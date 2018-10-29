Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

Открою секрет о том, как устроен этот мир. Значительная часть магазинов, и тем более курортов, не ориентируются на работяг, и на тех, кто получает среднюю зарплату. Это я не про Украину. Это весь мир так устроен.
Есть специализированные торговые точки, которые рассчитывают как раз на работяг, но в основном, работяг вообще в расчёт не берут, а ориентируются на людей с деньгами.
Понятное дело, что людей с деньгами значительно меньше, но только они и делают кассу, а люди без денег пройдут мимо и ничего не купят.