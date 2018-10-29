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Від 55 тис. грн:
найоплачуваніші вакансії грудня

Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:10

Re: Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

  jeugen написав:А якщо оцінити цінники в магазинах та вартості проживання в курортах - реальна середня з/п в Україні має складати 35 000грн. А якщо ще й звернути увагу на те, що на весь катальний сезон в Буковелі вже майже немає масць в готелях - то мені здається, що всі крім мене так і отриимують.

Открою секрет о том, как устроен этот мир. Значительная часть магазинов, и тем более курортов, не ориентируются на работяг, и на тех, кто получает среднюю зарплату. Это я не про Украину. Это весь мир так устроен.
Есть специализированные торговые точки, которые рассчитывают как раз на работяг, но в основном, работяг вообще в расчёт не берут, а ориентируются на людей с деньгами.
Понятное дело, что людей с деньгами значительно меньше, но только они и делают кассу, а люди без денег пройдут мимо и ничего не купят.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:51

  sanyaqwertyuio написав:Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!

Ага, к каждому офисному работнику по персональному переводчику приставить. А к каждому торговому представителю по персональному водителю. А к каждому электрику по персональному закупщику (ну а чё, клиенты ведь просят материалы закупить).
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