Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

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jeugen написав:А якщо оцінити цінники в магазинах та вартості проживання в курортах - реальна середня з/п в Україні має складати 35 000грн. А якщо ще й звернути увагу на те, що на весь катальний сезон в Буковелі вже майже немає масць в готелях - то мені здається, що всі крім мене так і отриимують.
Открою секрет о том, как устроен этот мир. Значительная часть магазинов, и тем более курортов, не ориентируются на работяг, и на тех, кто получает среднюю зарплату. Это я не про Украину. Это весь мир так устроен. Есть специализированные торговые точки, которые рассчитывают как раз на работяг, но в основном, работяг вообще в расчёт не берут, а ориентируются на людей с деньгами. Понятное дело, что людей с деньгами значительно меньше, но только они и делают кассу, а люди без денег пройдут мимо и ничего не купят.
sanyaqwertyuio написав:Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
Ага, к каждому офисному работнику по персональному переводчику приставить. А к каждому торговому представителю по персональному водителю. А к каждому электрику по персональному закупщику (ну а чё, клиенты ведь просят материалы закупить).
sanyaqwertyuio написав:Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
Ага, к каждому офисному работнику по персональному переводчику приставить. А к каждому торговому представителю по персональному водителю. А к каждому электрику по персональному закупщику (ну а чё, клиенты ведь просят материалы закупить).
да нет что вы - конечно каждый офисный работник должен знать как заправить тонер в картридж (он ведь принтером пользуется), каждый торговый представитель должен уметь "перебрать" двигатель своего авто (он ведь им пользуется), а каждый электрик должен знать 1С (чтобы вести бухучет потраченных на закупку денег). ))))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
jeugen написав:А якщо оцінити цінники в магазинах та вартості проживання в курортах - реальна середня з/п в Україні має складати 35 000грн. А якщо ще й звернути увагу на те, що на весь катальний сезон в Буковелі вже майже немає масць в готелях - то мені здається, що всі крім мене так і отриимують.
Открою секрет о том, как устроен этот мир. Значительная часть магазинов, и тем более курортов, не ориентируются на работяг, и на тех, кто получает среднюю зарплату. Это я не про Украину. Это весь мир так устроен. Есть специализированные торговые точки, которые рассчитывают как раз на работяг, но в основном, работяг вообще в расчёт не берут, а ориентируются на людей с деньгами. Понятное дело, что людей с деньгами значительно меньше, но только они и делают кассу, а люди без денег пройдут мимо и ничего не купят.
Це, звісно, не секрет. Але маю трохи подкорегувати описане тобою: - середня з/п в Західній Європі - 4 000 Євро(124 000грн); - основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму. - середня з/п в Центральній Європі - 2 500 Євро (77 000грн); - основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму. - середня з/п в Україні - 10 000грн; - основна маса місць відпочинку орієнтуються на середню з/п центральної Європи. ВТФ?