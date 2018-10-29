Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

Додано: Сер 26 гру, 2018 20:55

jeugen написав: Це, звісно, не секрет. Але маю трохи подкорегувати описане тобою:

- середня з/п в Західній Європі - 4 000 Євро(124 000грн);

- основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму.

- середня з/п в Центральній Європі - 2 500 Євро (77 000грн);

- основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму.

- середня з/п в Україні - 10 000грн;

- основна маса місць відпочинку орієнтуються на середню з/п центральної Європи.

ВТФ? Це, звісно, не секрет. Але маю трохи подкорегувати описане тобою:- середня з/п в Західній Європі - 4 000 Євро(124 000грн);- основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму.- середня з/п в Центральній Європі - 2 500 Євро (77 000грн);- основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму.- середня з/п в Україні - 10 000грн;- основна маса місць відпочинку орієнтуються на середню з/п центральної Європи.ВТФ?

Вы недооцениваете уровень жизни украинцев. Европейцев душат огромными налогами. Купил машину или квартиру, плати налог ежемесячно или ежегодно, только за то, что ты чем-то владеешь! За каждый пук в Европе нужно платить. Проехал по дороге на машине, заплати. Поставил машину на улице - заплати. Вот и не могут они себе позволить ничего, т.к. обложены налогами и поборами по шею.Дошло до того, что в Ницце во Франции, работают русскоязычные магазины и рестораны, а вечером на улицах только русскую речь и слышно. А это, между прочим, один из самых дорогих морских европейских курортов.Вы же сами написали, что средняя зп в Украине 10 000 грн, а в Европе 2500 евро. Где пропадает разница? А разница, как раз и прогуливается на этих всех курортах, теми у кого в карманах она оседает. По-этому и цены в Украине на отели, как в Европе, т.к. украинцы могут себе позволить отдыхать по таким ценам.Я уже писал, что тех же программистов ищут в Украине, которые готовы работать за $500 в месяц. Даже если их труд сконвертировать в $1500, и таких будет 20 человек. То на это разницу в $20 000 можно гулять по европам. Или в Буковеле, кому что ближе