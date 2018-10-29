Від 55 тис. грн: найоплачуваніші вакансії грудня

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jeugen написав:А якщо оцінити цінники в магазинах та вартості проживання в курортах - реальна середня з/п в Україні має складати 35 000грн. А якщо ще й звернути увагу на те, що на весь катальний сезон в Буковелі вже майже немає масць в готелях - то мені здається, що всі крім мене так і отриимують.
Открою секрет о том, как устроен этот мир. Значительная часть магазинов, и тем более курортов, не ориентируются на работяг, и на тех, кто получает среднюю зарплату. Это я не про Украину. Это весь мир так устроен. Есть специализированные торговые точки, которые рассчитывают как раз на работяг, но в основном, работяг вообще в расчёт не берут, а ориентируются на людей с деньгами. Понятное дело, что людей с деньгами значительно меньше, но только они и делают кассу, а люди без денег пройдут мимо и ничего не купят.
sanyaqwertyuio написав:Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
Ага, к каждому офисному работнику по персональному переводчику приставить. А к каждому торговому представителю по персональному водителю. А к каждому электрику по персональному закупщику (ну а чё, клиенты ведь просят материалы закупить).
sanyaqwertyuio написав:Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
Ага, к каждому офисному работнику по персональному переводчику приставить. А к каждому торговому представителю по персональному водителю. А к каждому электрику по персональному закупщику (ну а чё, клиенты ведь просят материалы закупить).
да нет что вы - конечно каждый офисный работник должен знать как заправить тонер в картридж (он ведь принтером пользуется), каждый торговый представитель должен уметь "перебрать" двигатель своего авто (он ведь им пользуется), а каждый электрик должен знать 1С (чтобы вести бухучет потраченных на закупку денег). ))))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
jeugen написав:А якщо оцінити цінники в магазинах та вартості проживання в курортах - реальна середня з/п в Україні має складати 35 000грн. А якщо ще й звернути увагу на те, що на весь катальний сезон в Буковелі вже майже немає масць в готелях - то мені здається, що всі крім мене так і отриимують.
Открою секрет о том, как устроен этот мир. Значительная часть магазинов, и тем более курортов, не ориентируются на работяг, и на тех, кто получает среднюю зарплату. Это я не про Украину. Это весь мир так устроен. Есть специализированные торговые точки, которые рассчитывают как раз на работяг, но в основном, работяг вообще в расчёт не берут, а ориентируются на людей с деньгами. Понятное дело, что людей с деньгами значительно меньше, но только они и делают кассу, а люди без денег пройдут мимо и ничего не купят.
Це, звісно, не секрет. Але маю трохи подкорегувати описане тобою: - середня з/п в Західній Європі - 4 000 Євро(124 000грн); - основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму. - середня з/п в Центральній Європі - 2 500 Євро (77 000грн); - основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму. - середня з/п в Україні - 10 000грн; - основна маса місць відпочинку орієнтуються на середню з/п центральної Європи. ВТФ?
jeugen написав:Це, звісно, не секрет. Але маю трохи подкорегувати описане тобою: - середня з/п в Західній Європі - 4 000 Євро(124 000грн); - основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму. - середня з/п в Центральній Європі - 2 500 Євро (77 000грн); - основна маса місць відпочинку орієнтуються саме на цю суму. - середня з/п в Україні - 10 000грн; - основна маса місць відпочинку орієнтуються на середню з/п центральної Європи. ВТФ?
Вы недооцениваете уровень жизни украинцев. Европейцев душат огромными налогами. Купил машину или квартиру, плати налог ежемесячно или ежегодно, только за то, что ты чем-то владеешь! За каждый пук в Европе нужно платить. Проехал по дороге на машине, заплати. Поставил машину на улице - заплати. Вот и не могут они себе позволить ничего, т.к. обложены налогами и поборами по шею. Дошло до того, что в Ницце во Франции, работают русскоязычные магазины и рестораны, а вечером на улицах только русскую речь и слышно. А это, между прочим, один из самых дорогих морских европейских курортов. Вы же сами написали, что средняя зп в Украине 10 000 грн, а в Европе 2500 евро. Где пропадает разница? А разница, как раз и прогуливается на этих всех курортах, теми у кого в карманах она оседает. По-этому и цены в Украине на отели, как в Европе, т.к. украинцы могут себе позволить отдыхать по таким ценам. Я уже писал, что тех же программистов ищут в Украине, которые готовы работать за $500 в месяц. Даже если их труд сконвертировать в $1500, и таких будет 20 человек. То на это разницу в $20 000 можно гулять по европам. Или в Буковеле, кому что ближе
sanyaqwertyuio написав:Ага удивлялся зачем в Украине работникам знать английский язык, ради понтов ? А значит просто переводчика нанять трудно, мне надо быть бухгалтером-водителем-программистом-переводчиком. В 25 лет иметь 10 лет опыта. Таким фирмам желаю только загнивания!
Ага, к каждому офисному работнику по персональному переводчику приставить. А к каждому торговому представителю по персональному водителю. А к каждому электрику по персональному закупщику (ну а чё, клиенты ведь просят материалы закупить).
да нет что вы - конечно каждый офисный работник должен знать как заправить тонер в картридж (он ведь принтером пользуется), каждый торговый представитель должен уметь "перебрать" двигатель своего авто (он ведь им пользуется), а каждый электрик должен знать 1С (чтобы вести бухучет потраченных на закупку денег). ))))
Вы работали в иностранной компании хоть раз? Там, где приходится общаться с коллегами из других стран. Как вы себе представляете работу с переводчиком? Дергать, чтобы каждое сообщение в мессенджере переводить? А если в это время еще 20 человек из офиса ведут переписку? Тогда нужно 20 переводчиков по вашей логике. ПС. Но вы ведь всегда можете пойти на 5000 грн в бухгалтерию местного Дома Культуры, где от вас никто знания английского требовать не будет.
Gastarbaiter написав:Вы работали в иностранной компании хоть раз? Там, где приходится общаться с коллегами из других стран. Как вы себе представляете работу с переводчиком? Дергать, чтобы каждое сообщение в мессенджере переводить? А если в это время еще 20 человек из офиса ведут переписку? Тогда нужно 20 переводчиков по вашей логике. ПС. Но вы ведь всегда можете пойти на 5000 грн в бухгалтерию местного Дома Культуры, где от вас никто знания английского требовать не будет.
Я работаю в иностранной компании. И моего английского достаточно для того, что бы вести переписку - достаточно (если что Гугл в помощ). При встречах с нашими иностранными коллегами для предоставления результатов моей работы - мы собираем встречу моего отдела и иностранцев. Я своими силами объясняю, но в случае чего - руководитель дополняет. Считаю, что в идеале нужно было бы нанять переводчика, или использовать онлайн переводчик речи. А для написаний официальных писем мы пользуемся услугами нотариального перевода. Но сейчас в большинстве вакансий на рынке по моей должности, по неизвестным причинам, требуют вольное владение разговорным и письменным английским. Вот теперь мне интерестно узнать причины - почему компания, которая работает на внутрений рынок без внешней материинской компании, иметь 80% персонала, который вольно владеет английским? Что бы люди потом деградировали, и через пол года не смогли занять подобную должность в другой компании?