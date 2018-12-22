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"Укрбуд" планує побудувати
прибутковий будинок в центрі...

"Укрбуд" планує побудувати прибутковий будинок в центрі...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:20

"Укрбуд" планує побудувати прибутковий будинок в центрі...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (Київ), планує реалізувати в центральній частині Києва проект будівництва прибуткового будинку, повідомив заступник гендиректора компанії "Укрбуд Девелопмент" Сергій Бурлаков.

Дивися повний текст \"Укрбуд\" планує побудувати прибутковий будинок в центрі Києва.
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В центре с архитектурой. Гиблое дело, богачи не снимают квартиры, снимают на окраине однушки.
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В Киеве перспективнее хостел из капсул

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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