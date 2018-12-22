"Укрбуд" планує побудувати прибутковий будинок в центрі...
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ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (Київ), планує реалізувати в центральній частині Києва проект будівництва прибуткового будинку, повідомив заступник гендиректора компанії "Укрбуд Девелопмент" Сергій Бурлаков.