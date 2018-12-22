"Укрбуд" планує побудувати прибутковий будинок в центрі...

Додано: Вів 25 гру, 2018 18:50

max_us_ua написав: Я так понимаю, привычная для наших рынков ситуация - к госструктуре с реальными активами прилипла некая структура, прописанная в "приличной" юрисдикции, чтобы в случае грандиозного шухера все обязательства остались за госструктурой, а плюшки оказались (да они уже там) в Лондоне. Понимаю, что в случае с другими застройщиками ситуация отличается мало, но так неприкрыто... Тем более - речь идет о довольно рискованном проекте: спрос на аренду такого жилья не особо велик, хотя ниша, конечно, есть, да и в качестве соседей таким людям захочется иметь таких же, как сами. Другое дело, что в зависимости от масштабов грядущей девальвации число неспособных оплатить там аренду может заставить этот проект загнуться еще до окончания возведения Я так понимаю, привычная для наших рынков ситуация - к госструктуре с реальными активами прилипла некая структура, прописанная в "приличной" юрисдикции, чтобы в случае грандиозного шухера все обязательства остались за госструктурой, а плюшки оказались (да они уже там) в Лондоне. Понимаю, что в случае с другими застройщиками ситуация отличается мало, но так неприкрыто... Тем более - речь идет о довольно рискованном проекте: спрос на аренду такого жилья не особо велик, хотя ниша, конечно, есть, да и в качестве соседей таким людям захочется иметь таких же, как сами. Другое дело, что в зависимости от масштабов грядущей девальвации число неспособных оплатить там аренду может заставить этот проект загнуться еще до окончания возведения

государственная она разве что формально.Проект неконкурентоспособен, тем более, что предполагается что инвесторы будут частные.Я так понимаю, что или ставка аренды будет космос или доходность мизер.Но если сделать допущение, что проект будет реализован с частичным участием коммунальных средств (что у нас вполне может быть, но, спрашивается - какого фига?) и/или инвесторами выступит государственная структура или иностранный фонд (нашим такая доходность нафиг не надо) или в конечном счете аренду будут платить госструктуры, то может этот проект и принесет укрбуду бабло.Вложи деньги, отдай в управление (не бесплатно), сдавай официально (то есть налоги, при том, что 99% рынка аренды в тени).Рассмотрим 2 случая:1. Человек вложил свои кровные (баксы, накопления в баксе), квартира в гривне. То есть из менее рискованного размещения мы переходим в более (и еще ого-го как более) рискованное. Купил хату, которая в лучшем случае дает 8% годовых, с которых еще 1-2% будет амортизация (валютная, надо сказать) итого 6%, и это еще здорово. На гривневый актив!2. Все то-же самое, только надо еще заплатить почти 20% налогов (пока, по крайней мере), минимум, процентов 20 будет брать УК. По крайней мере, за бугром берут 20, но у нас мелочами не заинтересуются. Итого, переводим баксы в гривну, чтобы стричь 4%-4,5% годовых в самом лучшем случае. При этом, УК не ставит никому условий типа "без животных, детей, некурящие", а будет брать всех подряд, кто готов платить. То есть, амортизация будет повзрослее.Сдается мне, построится нечто, где будут жить 450 арендаторов, за которых будет отстегиваться из ВР. Доходность будет сумасшедшей, цена аренды раза в 2-3 выше рыночной. Отличный бизнесплан.