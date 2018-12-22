Приватний видобуток природного газу у 2018 році зріс на 18% до 3,1 млрд куб. м.
Дивися повний текст Приватний видобуток газу в Україні виріс на 18%.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 11:27
Приватний видобуток газу в Україні виріс на 18%
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Дивися повний текст Приватний видобуток газу в Україні виріс на 18%.
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:50
Для полной эйфории не хватает фамилий тех благодетелей, что на благо Украины владеют частной добычей газа.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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