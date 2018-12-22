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Приватний видобуток газу
в Україні виріс на 18%

Приватний видобуток газу в Україні виріс на 18%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:27

Приватний видобуток газу в Україні виріс на 18%

Пропонуємо до обговорення:
Приватний видобуток природного газу у 2018 році зріс на 18% до 3,1 млрд куб. м.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:28

Частная добыча выросла?
Народ греется, как может
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:50

Для полной эйфории не хватает фамилий тех благодетелей, что на благо Украины владеют частной добычей газа.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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