Про це пише видання Ділова столиця.
Дивися повний текст Аналітики розповіли, квартири якої вартості користуються найбільшим попитом.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 12:55
Аналітики розповіли, квартири якої вартості користуються...
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Дивися повний текст Аналітики розповіли, квартири якої вартості користуються найбільшим попитом.
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:56
По-моему, ниша слишком широка, в нее попадает очень уж разное жилье. Но, как это часто бывает, наши исследователи рынков - такие АНАЛИТИКИ, что начинаешь краснеть, когда это слово слышишь
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