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Аналітики розповіли, квартири
якої вартості користуються...

Аналітики розповіли, квартири якої вартості користуються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:55

Аналітики розповіли, квартири якої вартості користуються...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише видання Ділова столиця.

Дивися повний текст Аналітики розповіли, квартири якої вартості користуються найбільшим попитом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:56

По-моему, ниша слишком широка, в нее попадает очень уж разное жилье. Но, как это часто бывает, наши исследователи рынков - такие АНАЛИТИКИ, что начинаешь краснеть, когда это слово слышишь
max_us_ua
 
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