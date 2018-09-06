|
|
В Україні побудують сучасний автобан
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44
Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019 році побудують сучасну автомагістраль.
Дивися повний текст В Україні побудують сучасний автобан
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86355
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44
Не построят.
Для того чтобы построили нужны немцы.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1641
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|81
|
|
|2
|131
|
Пон 24 гру, 2018 20:29
galex
|
|82
|6271
|
Нед 23 гру, 2018 20:31
Imp