RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні побудують
сучасний автобан

В Україні побудують сучасний автобан
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44

В Україні побудують сучасний автобан

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019 році побудують сучасну автомагістраль.

Дивися повний текст В Україні побудують сучасний автобан.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86355
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44

Не построят.
Для того чтобы построили нужны немцы.
p_a_l
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Приватний видобуток газу в Україні виріс на 18%
R2 » Вів 25 гру, 2018 11:27
2 81
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 11:50
zloy_ukr
У Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні
R2 » Пон 24 гру, 2018 13:35
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 20:29
galex
Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ" 1 ... 7, 8, 9
R2 » Чет 06 вер, 2018 20:38
82 6271
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 20:31
Imp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21681)
25.12.2018 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.