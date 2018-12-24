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В Україні побудують
сучасний автобан

В Україні побудують сучасний автобан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44

В Україні побудують сучасний автобан

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019 році побудують сучасну автомагістраль.

Дивися повний текст В Україні побудують сучасний автобан.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44

Не построят.
Для того чтобы построили нужны немцы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:07

Re: В Україні побудують сучасний автобан

Что то гложат меня смутные сомнения по поводу постройки новой трассы, да еще и за один год. Посмотрел по карте - есть более-менее прямая дорога со Львова до Умани через Тернополь, Хмельницкий, Винницу. Скорее всего именно ее подлатают и все. А второй вариант - трасса Чоп-Киев, а потом по одесской трассе до Умани. До Киева дорога вообще новая пока, а ремонт одесской трассы обещают закончить как раз в следующем году. Но так получится длиннее.
using40
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