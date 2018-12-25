В Україні в 2019 році побудують сучасну автомагістраль.
Дивися повний текст В Україні побудують сучасний автобан.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44
В Україні побудують сучасний автобан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні побудують сучасний автобан.
Додано: Вів 25 гру, 2018 18:07
Re: В Україні побудують сучасний автобан
Что то гложат меня смутные сомнения по поводу постройки новой трассы, да еще и за один год. Посмотрел по карте - есть более-менее прямая дорога со Львова до Умани через Тернополь, Хмельницкий, Винницу. Скорее всего именно ее подлатают и все. А второй вариант - трасса Чоп-Киев, а потом по одесской трассе до Умани. До Киева дорога вообще новая пока, а ремонт одесской трассы обещают закончить как раз в следующем году. Но так получится длиннее.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:27
Так , це траса Рава-Руська - Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань. Частина ГоуХайвей. Вона активно реконструюється з 2016 року. І роботи будуть тривати і наступного року. Просто наші ідіотські інформагенства так кострубато подають новини, що все треба перевіряти самому в інеті.
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