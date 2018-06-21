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На зміну фінансовій анархії ICO
прийде ера регульованого...

На зміну фінансовій анархії ICO прийде ера регульованого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:45

На зміну фінансовій анархії ICO прийде ера регульованого...

Пропонуємо до обговорення:
На його думку, на зміну ICO прийде STO — контрольоване державою розміщення криптоактивів.

Дивися повний текст На зміну фінансовій анархії ICO прийде ера регульованого STO - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:46

Мощь компании Amazon в том, что она реально доставит вам вещь, которую вы заказали и оплатили. А ICO устроило "поле чудес" для Буратин, вытрясло с них сольдо и "пшел отсюда, щенок (с)". Леню Голубкова то не все знают и помнят.
siriys
 
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