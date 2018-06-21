На його думку, на зміну ICO прийде STO — контрольоване державою розміщення криптоактивів.
Дивися повний текст На зміну фінансовій анархії ICO прийде ера регульованого STO - експерт.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:45
На зміну фінансовій анархії ICO прийде ера регульованого...
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Дивися повний текст На зміну фінансовій анархії ICO прийде ера регульованого STO - експерт.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:46
Мощь компании Amazon в том, что она реально доставит вам вещь, которую вы заказали и оплатили. А ICO устроило "поле чудес" для Буратин, вытрясло с них сольдо и "пшел отсюда, щенок (с)". Леню Голубкова то не все знают и помнят.
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