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Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18
Пропонуємо до обговорення:
Компанії по всьому світу, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу.
Дивися повний текст Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий тиждень
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18
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