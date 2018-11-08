Компанії по всьому світу, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу.
Дивися повний текст Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий тиждень.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18
Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий тиждень.
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18
Додано: Вів 25 гру, 2018 17:17
М да ладно что во всем развитом мире уменьшают а у нас увеличивают продолжительность рабочего дня так особо умиляет вот такие фразы - > увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать... вот то есть какая забота не просто сделать с 8 часов 12 а еще и оплатить их)). Интересно а сколько работников останется если из 8 сделать 12 часов и разницу не оплачивать?? Народ и так массово бежит так давайте еще гайки закрутите..
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