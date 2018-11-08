RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Компанії по всьому світу
тестують чотириденний робочий...

Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18

Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії по всьому світу, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу.

Дивися повний текст Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий тиждень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86359
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18

https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... y-den.html
vova3215
 
Повідомлень: 86
З нами з: 08.07.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:17

  vova3215 написав:https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/91288-ukraincam-sobirayutsya-uvelichit-rabochiy-den.html
М да ладно что во всем развитом мире уменьшают а у нас увеличивают продолжительность рабочего дня так особо умиляет вот такие фразы - > увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать... вот то есть какая забота не просто сделать с 8 часов 12 а еще и оплатить их)). Интересно а сколько работников останется если из 8 сделать 12 часов и разницу не оплачивать?? Народ и так массово бежит так давайте еще гайки закрутите..
Джон
 
Повідомлень: 800
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в... 1, 2
R2 » Чет 08 лис, 2018 15:47
17 1361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 21:19
galex
АМКУ оштрафував три алкогольні компанії за використання...
R2 » П'ят 14 гру, 2018 11:16
3 186
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 15:20
jeugen
Запорізький комбінат забрали у компанії Фірташа
R2 » Чет 13 гру, 2018 16:59
2 187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 18:09
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.