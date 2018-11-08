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Компанії по всьому світу
тестують чотириденний робочий...

Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18

Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії по всьому світу, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18

https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... y-den.html
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:17

  vova3215 написав:https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/91288-ukraincam-sobirayutsya-uvelichit-rabochiy-den.html
М да ладно что во всем развитом мире уменьшают а у нас увеличивают продолжительность рабочего дня так особо умиляет вот такие фразы - > увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать... вот то есть какая забота не просто сделать с 8 часов 12 а еще и оплатить их)). Интересно а сколько работников останется если из 8 сделать 12 часов и разницу не оплачивать?? Народ и так массово бежит так давайте еще гайки закрутите..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:37

В Украине пора вводить 6-ти дневную 12-ти часовую неделю. Просто потому, что желание коммунистической халявы так разбаловало людей, что они хотят хорошо зарабатывать, но не готовы хорошо работать. А результате получается, что работают они спустя рукава и соответственно получают, но виновата власть.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:22

  Scotch написав:Всё правильно!В Украине ввести 6-дневную рабочую неделю и по 12 часов.И на минимальную зарплату.Всем работать на Маркиза-Карабаса!Разбаловались,понимаешь.Вперёд,в 19-й век.Самое страшное,всё к этому идёт.


Вас плеткой загоняют на работу? В том же IT давно уже (более 15 лет) вообще нет соблюдения ТК, а отношения между работником и работодателем регулируются сугубо по предпринимательскому контракту. Вот только я не видел IT-шников в Украине, жалующихся на жизнь.

Так что ТК отменить вообще, в том числе и по поводу рабочей недели, работник и работодатель договаривается по индивидуальному контракту. А там 6 дней в неделю или 2 уже как договорятся.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:45

Re: Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий..

  AlifeSoft написав:Вас плеткой загоняют на работу?
Нет но только не стоит керманычам скулить что из страны массово бегут люди.
Джон
 
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