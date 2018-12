Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...

Додано: Вів 25 гру, 2018 21:22

Scotch написав: Всё правильно!В Украине ввести 6-дневную рабочую неделю и по 12 часов.И на минимальную зарплату.Всем работать на Маркиза-Карабаса!Разбаловались,понимаешь.Вперёд,в 19-й век.Самое страшное,всё к этому идёт. Всё правильно!В Украине ввести 6-дневную рабочую неделю и по 12 часов.И на минимальную зарплату.Всем работать на Маркиза-Карабаса!Разбаловались,понимаешь.Вперёд,в 19-й век.Самое страшное,всё к этому идёт.



Вас плеткой загоняют на работу? В том же IT давно уже (более 15 лет) вообще нет соблюдения ТК, а отношения между работником и работодателем регулируются сугубо по предпринимательскому контракту. Вот только я не видел IT-шников в Украине, жалующихся на жизнь.



Так что ТК отменить вообще, в том числе и по поводу рабочей недели, работник и работодатель договаривается по индивидуальному контракту. А там 6 дней в неделю или 2 уже как договорятся. Вас плеткой загоняют на работу? В том же IT давно уже (более 15 лет) вообще нет соблюдения ТК, а отношения между работником и работодателем регулируются сугубо по предпринимательскому контракту. Вот только я не видел IT-шников в Украине, жалующихся на жизнь.Так что ТК отменить вообще, в том числе и по поводу рабочей недели, работник и работодатель договаривается по индивидуальному контракту. А там 6 дней в неделю или 2 уже как договорятся.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda