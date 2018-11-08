Компанії по всьому світу, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу.
Дивися повний текст Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий тиждень.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18
Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий тиждень.
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18
Додано: Вів 25 гру, 2018 17:17
М да ладно что во всем развитом мире уменьшают а у нас увеличивают продолжительность рабочего дня так особо умиляет вот такие фразы - > увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать... вот то есть какая забота не просто сделать с 8 часов 12 а еще и оплатить их)). Интересно а сколько работников останется если из 8 сделать 12 часов и разницу не оплачивать?? Народ и так массово бежит так давайте еще гайки закрутите..
Додано: Вів 25 гру, 2018 19:37
В Украине пора вводить 6-ти дневную 12-ти часовую неделю. Просто потому, что желание коммунистической халявы так разбаловало людей, что они хотят хорошо зарабатывать, но не готовы хорошо работать. А результате получается, что работают они спустя рукава и соответственно получают, но виновата власть.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:22
Вас плеткой загоняют на работу? В том же IT давно уже (более 15 лет) вообще нет соблюдения ТК, а отношения между работником и работодателем регулируются сугубо по предпринимательскому контракту. Вот только я не видел IT-шников в Украине, жалующихся на жизнь.
Так что ТК отменить вообще, в том числе и по поводу рабочей недели, работник и работодатель договаривается по индивидуальному контракту. А там 6 дней в неделю или 2 уже как договорятся.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:45
Re: Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий..
Додано: Сер 26 гру, 2018 00:08
Все меряете на свой аршин? Не поверите, есть люди работающие в детских садиках, пекарнях, школах...и не получающие 1500-3000$. Думаю, если так тяжело, может стоить сменить свою работу на более простую, а не предлагать другим ухудшить условия работы, в аспекте ее продолжительности?
Black Jack - White Business
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