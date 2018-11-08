Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...

Додано: Сер 26 гру, 2018 09:45

AlifeSoft написав: IT-шники - это реальная элита нации и даже согласен с этим, но и среди других специальностей тоже довольно много дееспособных и способных на самостоятельные решения. IT-шники - это реальная элита нации и даже согласен с этим, но и среди других специальностей тоже довольно много дееспособных и способных на самостоятельные решения.

Притом примерно половина этой "элиты нации" занимаются либо созданием всяких разовых игрушек, либо перенесением этих игрушек с одной платформы на другую, либо всякие интернет казино. Вы что-то перепутали - элитой среди программеров обычно называют людей, пишущих интерфейсы (драйвера) под разного рода устройства/станки с ЧПУ. Именно там требуются университетские знания, а не трехмесячные курсы "Джава для начинающих".Остальные обслуживают всякие импортные СУБД, за которые платят лютые роялти. Ну и всякие ломанные 1С, которые какбэ запрещены, но все юзают.Станки в стране не производят - "дрова" не нужны. В импортных станках доля ПО доходит до 20% - за все это приходится платить самой что ни на есть твердой валютой.Вот вам и вся "ылита" - бессмысленная и беспощадная.Если по теме - 4дневная рабочая неделя актуальна для стран, в которых все хорошо, и надо дать лишний денек, дабы потратить деньги. Если денег нет, то и денек не нужен.