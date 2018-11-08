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Компанії по всьому світу
тестують чотириденний робочий...

Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18

Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії по всьому світу, які скоротили робочий тиждень, виявили, що це призводить до підвищення продуктивності персоналу.

Дивися повний текст Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий тиждень.
R2
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https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... y-den.html
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:17

  vova3215 написав:https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/91288-ukraincam-sobirayutsya-uvelichit-rabochiy-den.html
М да ладно что во всем развитом мире уменьшают а у нас увеличивают продолжительность рабочего дня так особо умиляет вот такие фразы - > увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать... вот то есть какая забота не просто сделать с 8 часов 12 а еще и оплатить их)). Интересно а сколько работников останется если из 8 сделать 12 часов и разницу не оплачивать?? Народ и так массово бежит так давайте еще гайки закрутите..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:37

В Украине пора вводить 6-ти дневную 12-ти часовую неделю. Просто потому, что желание коммунистической халявы так разбаловало людей, что они хотят хорошо зарабатывать, но не готовы хорошо работать. А результате получается, что работают они спустя рукава и соответственно получают, но виновата власть.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:22

  Scotch написав:Всё правильно!В Украине ввести 6-дневную рабочую неделю и по 12 часов.И на минимальную зарплату.Всем работать на Маркиза-Карабаса!Разбаловались,понимаешь.Вперёд,в 19-й век.Самое страшное,всё к этому идёт.


Вас плеткой загоняют на работу? В том же IT давно уже (более 15 лет) вообще нет соблюдения ТК, а отношения между работником и работодателем регулируются сугубо по предпринимательскому контракту. Вот только я не видел IT-шников в Украине, жалующихся на жизнь.

Так что ТК отменить вообще, в том числе и по поводу рабочей недели, работник и работодатель договаривается по индивидуальному контракту. А там 6 дней в неделю или 2 уже как договорятся.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:45

Re: Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий..

  AlifeSoft написав:Вас плеткой загоняют на работу?
Нет но только не стоит керманычам скулить что из страны массово бегут люди.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:08

  AlifeSoft написав:
  Scotch написав:Всё правильно!В Украине ввести 6-дневную рабочую неделю и по 12 часов.И на минимальную зарплату.Всем работать на Маркиза-Карабаса!Разбаловались,понимаешь.Вперёд,в 19-й век.Самое страшное,всё к этому идёт.


Вас плеткой загоняют на работу? В том же IT давно уже (более 15 лет) вообще нет соблюдения ТК, а отношения между работником и работодателем регулируются сугубо по предпринимательскому контракту. Вот только я не видел IT-шников в Украине, жалующихся на жизнь.

Так что ТК отменить вообще, в том числе и по поводу рабочей недели, работник и работодатель договаривается по индивидуальному контракту. А там 6 дней в неделю или 2 уже как договорятся.


Все меряете на свой аршин? Не поверите, есть люди работающие в детских садиках, пекарнях, школах...и не получающие 1500-3000$. Думаю, если так тяжело, может стоить сменить свою работу на более простую, а не предлагать другим ухудшить условия работы, в аспекте ее продолжительности?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 01:40

  ruvex написав:Все меряете на свой аршин? Не поверите, есть люди работающие в детских садиках, пекарнях, школах...и не получающие 1500-3000$. Думаю, если так тяжело, может стоить сменить свою работу на более простую, а не предлагать другим ухудшить условия работы, в аспекте ее продолжительности?


Тоесть по вашему все кроме IT-шников - это бы***, не способное ни думать, ни принимать решения и требующее надсмотрщика который будут думать за них. Я конечно понимаю, что IT-шники - это реальная элита нации и даже согласен с этим, но и среди других специальностей тоже довольно много дееспособных и способных на самостоятельные решения.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:45

  AlifeSoft написав:IT-шники - это реальная элита нации и даже согласен с этим, но и среди других специальностей тоже довольно много дееспособных и способных на самостоятельные решения.

Притом примерно половина этой "элиты нации" занимаются либо созданием всяких разовых игрушек, либо перенесением этих игрушек с одной платформы на другую, либо всякие интернет казино. Вы что-то перепутали - элитой среди программеров обычно называют людей, пишущих интерфейсы (драйвера) под разного рода устройства/станки с ЧПУ. Именно там требуются университетские знания, а не трехмесячные курсы "Джава для начинающих".
Остальные обслуживают всякие импортные СУБД, за которые платят лютые роялти. Ну и всякие ломанные 1С, которые какбэ запрещены, но все юзают.
Станки в стране не производят - "дрова" не нужны. В импортных станках доля ПО доходит до 20% - за все это приходится платить самой что ни на есть твердой валютой.
Вот вам и вся "ылита" - бессмысленная и беспощадная.
Если по теме - 4дневная рабочая неделя актуальна для стран, в которых все хорошо, и надо дать лишний денек, дабы потратить деньги. Если денег нет, то и денек не нужен.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:15

  sequence написав: Притом примерно половина этой "элиты нации" занимаются либо созданием всяких разовых игрушек, либо перенесением этих игрушек с одной платформы на другую, либо всякие интернет казино. Вы что-то перепутали - элитой среди программеров обычно называют людей, пишущих интерфейсы (драйвера) под разного рода устройства/станки с ЧПУ. Именно там требуются университетские знания, а не трехмесячные курсы "Джава для начинающих".
Остальные обслуживают всякие импортные СУБД, за которые платят лютые роялти. Ну и всякие ломанные 1С, которые какбэ запрещены, но все юзают.
Станки в стране не производят - "дрова" не нужны. В импортных станках доля ПО доходит до 20% - за все это приходится платить самой что ни на есть твердой валютой.
Вот вам и вся "ылита" - бессмысленная и беспощадная.
Если по теме - 4дневная рабочая неделя актуальна для стран, в которых все хорошо, и надо дать лишний денек, дабы потратить деньги. Если денег нет, то и денек не нужен.

ІТ-шніки - це еліта по середньому рівню з/п. Але, як і в будь-якій ієрархії у них є підтримка (Джава, Шарп, .нєт), а є дійсно спеціалісти - Сі++, АСМ,... І перші і другі діляться на категорії по своєму досвіду отримують:
1) без досвіду (500-1к зелених), рік - 5 років (1,5к-5к), більше 5-ти років (5к + ...);
2) без досвіду (500-2к зелених), рік - 5 років (2к-8к), більше 5-ти років (10к + ...).
Але якщо рахувати по податкам, які ці товариші платять в казну держави - то ця "еліта" перетворюється в ніщо. Адже люди отримують з/п в закордонних банках, а тут розраховуються карткою, аля роумінг. Тоб-то з податків оплачується тільки 20% ПДВ від куплених товарів.
А 4-х денний робочий тиждень - це дійсно добре. По собі відчуваю - коли виходжу на роботу у вівторок після 3-х вихідних - я роблю на багато більше, ніж коли після 2-х вихідних. І був такий період, що у нас 3 тижні були з 4-х денним робочим тиижнем - то за цей період я зробив більше, ніж за аналогічний з 5-ти денним тижнем.
Можливо причиною цього є не кількість робочих днів, а велика кількість відпусників, які полегшили мені шлях на роботу і атмосферу в офісі. Про це сперечатися не буду.
jeugen
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