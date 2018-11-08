Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...

Додано: Сер 26 гру, 2018 10:15

sequence написав: Притом примерно половина этой "элиты нации" занимаются либо созданием всяких разовых игрушек, либо перенесением этих игрушек с одной платформы на другую, либо всякие интернет казино. Вы что-то перепутали - элитой среди программеров обычно называют людей, пишущих интерфейсы (драйвера) под разного рода устройства/станки с ЧПУ. Именно там требуются университетские знания, а не трехмесячные курсы "Джава для начинающих".

Остальные обслуживают всякие импортные СУБД, за которые платят лютые роялти. Ну и всякие ломанные 1С, которые какбэ запрещены, но все юзают.

Станки в стране не производят - "дрова" не нужны. В импортных станках доля ПО доходит до 20% - за все это приходится платить самой что ни на есть твердой валютой.

Вот вам и вся "ылита" - бессмысленная и беспощадная.

Если по теме - 4дневная рабочая неделя актуальна для стран, в которых все хорошо, и надо дать лишний денек, дабы потратить деньги. Если денег нет, то и денек не нужен. Притом примерно половина этой "элиты нации" занимаются либо созданием всяких разовых игрушек, либо перенесением этих игрушек с одной платформы на другую, либо всякие интернет казино. Вы что-то перепутали - элитой среди программеров обычно называют людей, пишущих интерфейсы (драйвера) под разного рода устройства/станки с ЧПУ. Именно там требуются университетские знания, а не трехмесячные курсы "Джава для начинающих".Остальные обслуживают всякие импортные СУБД, за которые платят лютые роялти. Ну и всякие ломанные 1С, которые какбэ запрещены, но все юзают.Станки в стране не производят - "дрова" не нужны. В импортных станках доля ПО доходит до 20% - за все это приходится платить самой что ни на есть твердой валютой.Вот вам и вся "ылита" - бессмысленная и беспощадная.Если по теме - 4дневная рабочая неделя актуальна для стран, в которых все хорошо, и надо дать лишний денек, дабы потратить деньги. Если денег нет, то и денек не нужен.

ІТ-шніки - це еліта по середньому рівню з/п. Але, як і в будь-якій ієрархії у них є підтримка (Джава, Шарп, .нєт), а є дійсно спеціалісти - Сі++, АСМ,... І перші і другі діляться на категорії по своєму досвіду отримують:1) без досвіду (500-1к зелених), рік - 5 років (1,5к-5к), більше 5-ти років (5к + ...);2) без досвіду (500-2к зелених), рік - 5 років (2к-8к), більше 5-ти років (10к + ...).Але якщо рахувати по податкам, які ці товариші платять в казну держави - то ця "еліта" перетворюється в ніщо. Адже люди отримують з/п в закордонних банках, а тут розраховуються карткою, аля роумінг. Тоб-то з податків оплачується тільки 20% ПДВ від куплених товарів.А 4-х денний робочий тиждень - це дійсно добре. По собі відчуваю - коли виходжу на роботу у вівторок після 3-х вихідних - я роблю на багато більше, ніж коли після 2-х вихідних. І був такий період, що у нас 3 тижні були з 4-х денним робочим тиижнем - то за цей період я зробив більше, ніж за аналогічний з 5-ти денним тижнем.Можливо причиною цього є не кількість робочих днів, а велика кількість відпусників, які полегшили мені шлях на роботу і атмосферу в офісі. Про це сперечатися не буду.