Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...
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jeugen написав:1) без досвіду (500-1к зелених), рік - 5 років (1,5к-5к), більше 5-ти років (5к + ...); 2) без досвіду (500-2к зелених), рік - 5 років (2к-8к), більше 5-ти років (10к + ...).
Вы живете в каком-то вымышленном сказочном мире, если искренне надеетесь, что программер (вы их почему-то IT-шником называете, еще бы "хакером" назвали) со стажем 5+ лет зарабатывает 5-10К зеленых в месяц - на Украине. 2-3К вечнозеленых это нормальный уровень з/п для неплохого спеца со специализированным образованием и знанием матаппарата. Выше з/п идут у руководителей групп и проектов и выше - но эти занимаются только постановкой задачи и поисками работы.
AlifeSoft написав:В том же IT давно уже (более 15 лет) вообще нет соблюдения ТК, а отношения между работником и работодателем регулируются сугубо по предпринимательскому контракту. Вот только я не видел IT-шников в Украине, жалующихся на жизнь.
Всё дело в з/п, которая пока что (при одинаковых приложенных усилиях) выше чем в других специальностях по рынку (предваряя Ваш праведный гнев, сообщу, что знаю это не "из интернетов", а на личном опыте). Закончится этот "зарплатный бонус" и/или 5% налоговая халява - сразу станет цениться ТК и официальное трудоустройство в штат.
ruvex написав:Все меряете на свой аршин? Не поверите, есть люди работающие в детских садиках, пекарнях, школах...и не получающие 1500-3000$. Думаю, если так тяжело, может стоить сменить свою работу на более простую, а не предлагать другим ухудшить условия работы, в аспекте ее продолжительности?
Тоесть по вашему все кроме IT-шников - это бы***, не способное ни думать, ни принимать решения и требующее надсмотрщика который будут думать за них. Я конечно понимаю, что IT-шники - это реальная элита нации и даже согласен с этим, но и среди других специальностей тоже довольно много дееспособных и способных на самостоятельные решения.
Прочитайте внимательно. Я об этом написал? Или это Ваша личная интерпретация?