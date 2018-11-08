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Компанії по всьому світу
тестують чотириденний робочий...

Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:50

  jeugen написав:1) без досвіду (500-1к зелених), рік - 5 років (1,5к-5к), більше 5-ти років (5к + ...);
2) без досвіду (500-2к зелених), рік - 5 років (2к-8к), більше 5-ти років (10к + ...).

Вы живете в каком-то вымышленном сказочном мире, если искренне надеетесь, что программер (вы их почему-то IT-шником называете, еще бы "хакером" назвали) со стажем 5+ лет зарабатывает 5-10К зеленых в месяц - на Украине.
2-3К вечнозеленых это нормальный уровень з/п для неплохого спеца со специализированным образованием и знанием матаппарата.
Выше з/п идут у руководителей групп и проектов и выше - но эти занимаются только постановкой задачи и поисками работы.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:51

Re: Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий..

  AlifeSoft написав:В том же IT давно уже (более 15 лет) вообще нет соблюдения ТК, а отношения между работником и работодателем регулируются сугубо по предпринимательскому контракту. Вот только я не видел IT-шников в Украине, жалующихся на жизнь.

Всё дело в з/п, которая пока что (при одинаковых приложенных усилиях) выше чем в других специальностях по рынку (предваряя Ваш праведный гнев, сообщу, что знаю это не "из интернетов", а на личном опыте).
Закончится этот "зарплатный бонус" и/или 5% налоговая халява - сразу станет цениться ТК и официальное трудоустройство в штат.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:48

  AlifeSoft написав:
  ruvex написав:Все меряете на свой аршин? Не поверите, есть люди работающие в детских садиках, пекарнях, школах...и не получающие 1500-3000$. Думаю, если так тяжело, может стоить сменить свою работу на более простую, а не предлагать другим ухудшить условия работы, в аспекте ее продолжительности?


Тоесть по вашему все кроме IT-шников - это бы***, не способное ни думать, ни принимать решения и требующее надсмотрщика который будут думать за них. Я конечно понимаю, что IT-шники - это реальная элита нации и даже согласен с этим, но и среди других специальностей тоже довольно много дееспособных и способных на самостоятельные решения.

Прочитайте внимательно. Я об этом написал?
Или это Ваша личная интерпретация?
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:27

Re: Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий..

  jeugen написав:Адже люди отримують з/п в закордонних банках, а тут розраховуються карткою, аля роумінг.
Так они что дураки что ли?? Они и так коммуналки платят конские и прочие поборы..А то что заграницей они получают проект его делают а оплата идет на счета в заграничном банке --- так вопрос - а где собственно тут находиться государство Украина? Ведь все это находиться в не ее юридического поля.
Давайте тогда с офшорок и слепых трастов начнем если так чешется в чужой карман засунуть нос)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:43

Re: Компанії по всьому світу тестують чотириденний робочий..

  Джон написав:Давайте тогда с офшорок и слепых трастов начнем

Оце ти вірно підмітив. Але про данні варіанти втечі від податків було стільки написано, що я вже не став.
  sequence написав:5-10К зеленых в месяц - на Украине

на Україні заробляють більше, а українці з досвідом, вмінням та бажанням розвиватися - отримують саме такі гроші.
  sequence написав:2-3К вечнозеленых это нормальный уровень з/п для неплохого спеца со специализированным образованием и знанием матаппарата.
Выше з/п идут у руководителей групп и проектов и выше - но эти занимаются только постановкой задачи и поисками работы.

Під словами "нєплохого спеца" слід вважати - МІДа. І це дійсно його рівень з/п. Я під словами "більше 5-ти років" мав на увазі 5 років роботи/навчання/розвитку, а не удосконалення способів набору тексту та його компілювання і девелоперської деградації.
Яж чомусь не написав про 2-х моїх одногрупників, які через 5 років роботи в Україні поїхали один в Китай, а інший в ЛА. І зараз мають з/п більше 50к вічно зелених ялинок.
jeugen
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