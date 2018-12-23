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Найбільш недооцінені
смартфони 2018 року

Найбільш недооцінені смартфони 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:17

Найбільш недооцінені смартфони 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
В топах кращих смартфонів 2018 року опиняються моделі від іменитих виробників.

Дивися повний текст Найбільш недооцінені смартфони 2018 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:17

Недавно купив Sony Xperia X Dual F5122 за 3999 грн. хар-ки близькі до свіжішої моделі а вартість в три рази нижча, хоча коли появилась то також ціна була втричі більша.
Смартфони дуже "швидкопортящийся" товар.
Ой+
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