В топах кращих смартфонів 2018 року опиняються моделі від іменитих виробників.
Дивися повний текст Найбільш недооцінені смартфони 2018 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:17
Найбільш недооцінені смартфони 2018 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільш недооцінені смартфони 2018 року.
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:17
Недавно купив Sony Xperia X Dual F5122 за 3999 грн. хар-ки близькі до свіжішої моделі а вартість в три рази нижча, хоча коли появилась то також ціна була втричі більша.
Смартфони дуже "швидкопортящийся" товар.
|