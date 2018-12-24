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Нові долари в Україні: як не купити фальшивки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:39
Пропонуємо до обговорення:
Найулюбленіша купюра фальшивомонетників - номіналом в 100 доларів.
Дивися повний текст Нові долари в Україні: як не купити фальшивки
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:39
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