Найулюбленіша купюра фальшивомонетників - номіналом в 100 доларів.
Дивися повний текст Нові долари в Україні: як не купити фальшивки.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:39
Нові долари в Україні: як не купити фальшивки
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Дивися повний текст Нові долари в Україні: як не купити фальшивки.
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:09
Информации - ноль, обычная реклама.
Единственный способ уберечься от фальшивых долларов- не покупать их. Но в Украине это, благодаря работе власти, и Нацбанка - нереально.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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