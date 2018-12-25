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Нові долари в Україні:
як не купити фальшивки

Нові долари в Україні: як не купити фальшивки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:39

Нові долари в Україні: як не купити фальшивки

Пропонуємо до обговорення:
Найулюбленіша купюра фальшивомонетників - номіналом в 100 доларів.

Дивися повний текст Нові долари в Україні: як не купити фальшивки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:39

как много ценной информации мы узнали из это статьи
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:09

Информации - ноль, обычная реклама.
Единственный способ уберечься от фальшивых долларов- не покупать их. Но в Украине это, благодаря работе власти, и Нацбанка - нереально.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:55

Хорошая фальшивка как придёт так и уйдёт. Не специалисты даже не заметят. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:35

Чтобы защититься, валюту стоит покупать в отделениях легальных банков.

да вот только это не гарантирует прием обратно в этом же банке купленных там же долларов. Если кассир при покупке обнаруживает пометку ручкой на банкноте или небольшие загрязнения - то шлет лесом. Хотя сами при продаже не стесняются продавать ветхие и грязные купюры, а т.к. экономят на освещении - то заметить это можно иногда только придя домой (привет приватбанку).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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