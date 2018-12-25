Найулюбленіша купюра фальшивомонетників - номіналом в 100 доларів.
Дивися повний текст Нові долари в Україні: як не купити фальшивки.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:39
Нові долари в Україні: як не купити фальшивки
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Дивися повний текст Нові долари в Україні: як не купити фальшивки.
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:09
Информации - ноль, обычная реклама.
Единственный способ уберечься от фальшивых долларов- не покупать их. Но в Украине это, благодаря работе власти, и Нацбанка - нереально.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:55
Хорошая фальшивка как придёт так и уйдёт. Не специалисты даже не заметят.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:35
да вот только это не гарантирует прием обратно в этом же банке купленных там же долларов. Если кассир при покупке обнаруживает пометку ручкой на банкноте или небольшие загрязнения - то шлет лесом. Хотя сами при продаже не стесняются продавать ветхие и грязные купюры, а т.к. экономят на освещении - то заметить это можно иногда только придя домой (привет приватбанку).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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