Нові долари в Україні: як не купити фальшивки

Додано: Вів 25 гру, 2018 20:09

Информации - ноль, обычная реклама.

Единственный способ уберечься от фальшивых долларов- не покупать их. Но в Украине это, благодаря работе власти, и Нацбанка - нереально.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!