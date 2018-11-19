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Nokia, Elisa і Efore
встановили базову станцію з...

Nokia, Elisa і Efore встановили базову станцію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:18

Nokia, Elisa і Efore встановили базову станцію з...

Пропонуємо до обговорення:
Стверджується, що це перший в світі пристрій подібного типу, який задіяний в стільникових мережах.

Дивися повний текст Nokia, Elisa і Efore встановили базову станцію з рідинним охолодженням (Інфографіка).
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:18

а летом?
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