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Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 гру, 2018 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Багато країн звертають серйозну увагу на выдновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ
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