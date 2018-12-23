Багато країн звертають серйозну увагу на выдновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:33
Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
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Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
Додано: Вів 25 гру, 2018 18:41
Странно,это все,бздят что многие просто отключаться от кормящей сиськи,даже без зеленого тарифа это будет новая эра энергетики,и нияк буде тр... населення.
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:03
На даный момент "зеленая энергетика" большой мощности, при стоимости в 4 раза выше традиционной, в Украине является одним из источников разворовывания бюджета.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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