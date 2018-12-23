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Україна здатна 74%
електроенергії виробляти з...

Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:33

Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

Пропонуємо до обговорення:
Багато країн звертають серйозну увагу на выдновлювані джерела енергії.

Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:41

Странно,это все,бздят что многие просто отключаться от кормящей сиськи,даже без зеленого тарифа это будет новая эра энергетики,и нияк буде тр... населення.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:03

На даный момент "зеленая энергетика" большой мощности, при стоимости в 4 раза выше традиционной, в Украине является одним из источников разворовывания бюджета.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:42

Пока 1Квт.ч литий-титанатных аккумуляторов (25-100 тыс циклов, тоесть вечные) около 12.5 тыс грн, как только он упадет до 4 тыс грн за Квт.ч можно будет уже переходить на собственную выработку для частных домохозяйств.

http://greent.com.ua/akkumulyatory/akku ... f-23v-55ah
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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0mage0
Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
R2 » Вів 25 гру, 2018 16:33
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Вів 25 гру, 2018 17:25
Джон
Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
R2 » Вів 25 гру, 2018 16:32
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Вів 25 гру, 2018 16:32
R2

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