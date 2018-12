Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

Додано: Вів 25 гру, 2018 20:42





http://greent.com.ua/akkumulyatory/akku ... f-23v-55ah Пока 1Квт.ч литий-титанатных аккумуляторов (25-100 тыс циклов, тоесть вечные) около 12.5 тыс грн, как только он упадет до 4 тыс грн за Квт.ч можно будет уже переходить на собственную выработку для частных домохозяйств.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda