Багато країн звертають серйозну увагу на выдновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:33
Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
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Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
Додано: Вів 25 гру, 2018 18:41
Странно,это все,бздят что многие просто отключаться от кормящей сиськи,даже без зеленого тарифа это будет новая эра энергетики,и нияк буде тр... населення.
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:03
На даный момент "зеленая энергетика" большой мощности, при стоимости в 4 раза выше традиционной, в Украине является одним из источников разворовывания бюджета.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 25 гру, 2018 20:42
Пока 1Квт.ч литий-титанатных аккумуляторов (25-100 тыс циклов, тоесть вечные) около 12.5 тыс грн, как только он упадет до 4 тыс грн за Квт.ч можно будет уже переходить на собственную выработку для частных домохозяйств.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:04
AlifeSoft Лучшее, что на данный момент придумали, это не химические аккумуляторы, а это:
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:35
zloy_ukr Не просто разворовывание, а привлечение кредитов ЕБРР, для оплаты указанных им же исполнителей в Западной Европе. В результате имеем повышенную себестоимость электроэнергии соответственно менее конкурентное производство, рост долговой нагрузки, благодарность западных фирм получивших контракты, и аплодисменты человечества.
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:08
Если два полных цикла заряд-разряд в день то литий-титанатных хватит на 34-136 лет. Наработка на отказ для этих аккумуляторов заявлена сроком в 50 лет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:16
Re: Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:29
с их энергоемкостью вы своим мобильным телефоном как гантелей будете пользоваться - они как свинцовые. Для автомобилей с ДВС достаточно AGM-свинцового аккумулятора, его хватит лет на 7 и, в отличие от всех литиевых (железно-, полимерно-, кобальт) можно заряжать при температуре за бортом меньше нуля без всяких подогревов и плат управления.
так что титанат тока для погрузчиков и электробусов, увы-с
Если Маск поставит в Теслу такую шнягу, тачка вместо 2 тонн будет весить все 3-4, что какбэ не айс
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:02
Литий-титанатные способны работать -50С +300С, хотя реальные рабочие температуры -30С +70С. Хотя да, тяжелые, по весу как никель-гидридные.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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