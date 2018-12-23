Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 00:05
AlifeSoft написав:
Литий-титанатные способны работать -50С +300С,
И от вопрос - а нафига? Собрались строить хранилище энергии в жерле вулкана?)))
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Джон
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Додано: Чет 27 гру, 2018 00:22
Джон написав: AlifeSoft написав:
Литий-титанатные способны работать -50С +300С,
И от вопрос - а нафига? Собрались строить хранилище энергии в жерле вулкана?)))
Наверное потому что могут и будут работать от Полярного круга до Сахары без всяких сложных устройств подогрева, охлаждения и поддержки. Идеальный девайс - включил и забыл на 50 лет, главное чтобы не сперли.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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