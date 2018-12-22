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Україна здатна 74%
електроенергії виробляти з...

Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:05

Re: Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

  AlifeSoft написав:Литий-титанатные способны работать -50С +300С,

И от вопрос - а нафига? Собрались строить хранилище энергии в жерле вулкана?)))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:22

  Джон написав:
  AlifeSoft написав:Литий-титанатные способны работать -50С +300С,

И от вопрос - а нафига? Собрались строить хранилище энергии в жерле вулкана?)))


Наверное потому что могут и будут работать от Полярного круга до Сахары без всяких сложных устройств подогрева, охлаждения и поддержки. Идеальный девайс - включил и забыл на 50 лет, главное чтобы не сперли.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:01

Re: Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

  AlifeSoft написав:аверное потому что могут и будут работать от Полярного круга до Сахары без всяких сложных устройств подогрева, охлаждения и поддержки. Идеальный девайс - включил и забыл на 50 лет, главное чтобы не сперли.

я немного вник в тему - таки да, работают (могут заряжаться )при минусах до -30 с потерей емкости до 50% - поэтому с Полярным кругом не горячитесь, а вот вес их и стоимость убивают все перспективы. Притом стоимость за 10 лет существования особо не изменилась
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