И от вопрос - а нафига? Собрались строить хранилище энергии в жерле вулкана?)))
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Додано: Чет 27 гру, 2018 00:05
Re: Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
Додано: Чет 27 гру, 2018 00:22
Наверное потому что могут и будут работать от Полярного круга до Сахары без всяких сложных устройств подогрева, охлаждения и поддержки. Идеальный девайс - включил и забыл на 50 лет, главное чтобы не сперли.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 10:01
Re: Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
я немного вник в тему - таки да, работают (могут заряжаться )при минусах до -30 с потерей емкости до 50% - поэтому с Полярным кругом не горячитесь, а вот вес их и стоимость убивают все перспективы. Притом стоимость за 10 лет существования особо не изменилась
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