Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

Джон написав: AlifeSoft написав: Литий-титанатные способны работать -50С +300С, Литий-титанатные способны работать -50С +300С,

И от вопрос - а нафига? Собрались строить хранилище энергии в жерле вулкана?))) И от вопрос - а нафига? Собрались строить хранилище энергии в жерле вулкана?)))



Наверное потому что могут и будут работать от Полярного круга до Сахары без всяких сложных устройств подогрева, охлаждения и поддержки. Идеальный девайс - включил и забыл на 50 лет, главное чтобы не сперли. Наверное потому что могут и будут работать от Полярного круга до Сахары без всяких сложных устройств подогрева, охлаждения и поддержки. Идеальный девайс - включил и забыл на 50 лет, главное чтобы не сперли.

