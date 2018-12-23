Багато країн звертають серйозну увагу на выдновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:33
Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
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Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
Додано: Вів 25 гру, 2018 17:03
Чтобы увеличить до 74% долю возобновляемой энергии - достаточно сократить производство энергии традиционным способом.
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