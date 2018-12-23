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Україна здатна 74%
електроенергії виробляти з...

Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:33

Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

Пропонуємо до обговорення:
Багато країн звертають серйозну увагу на выдновлювані джерела енергії.

Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:03

Чтобы увеличить до 74% долю возобновляемой энергии - достаточно сократить производство энергии традиционным способом.
Yura_Gag
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