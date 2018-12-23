Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

Додано: Вів 25 гру, 2018 17:25

Yura_Gag написав: Чтобы увеличить до 74% долю возобновляемой энергии - достаточно сократить производство энергии традиционным способом. Чтобы увеличить до 74% долю возобновляемой энергии - достаточно сократить производство энергии традиционным способом.

В статье хоть журналюга немного путает факты .. но в принципе такой переход возможен.Там на картинке 49% планируется от больших ГЭС - но это маловероятно ибо потенциал больших рек освоен на почти на 80%.. то есть еще одна-две крупных ГЭС и все рек больше нет..если брать стоимость ГЭС 0,38грн + стоимость СЭС/ВЭС на уровне 5 грн имеем (5+0,38) /2 = 2,7 грн1кВт. ГЭС имеют маневровые возможности для покрытия провалов + если строить для аккумуляции ГАЭС.. в общем в теории возможно и при этом не будем иметь заоблачную стоимость энергии. Но есть одно НО - для этого надо иметь четкий план и источники финансирования. А этого нет. И афтарр забыл про факторы типа рыжего татарина и некоторых иных граждан многих стран которые не попадут сюда с их ТЭС. И которые сделают все что бы сей сценарий не реализовать.PS И да с биоэнергетикой не все так просто.. та же энергетическая верба растет быстро и из нее можно делать топливо для ТЭС НО вот мало кто молчит что через 5-7 лет на месте ее посадки остается истощенная земля где ничего толком расти не будет.