RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна здатна 74%
електроенергії виробляти з...

Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:33

Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...

Пропонуємо до обговорення:
Багато країн звертають серйозну увагу на выдновлювані джерела енергії.

Дивися повний текст Україна здатна 74% електроенергії виробляти з відновлюваних джерел - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86359
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:03

Чтобы увеличить до 74% долю возобновляемой энергии - достаточно сократить производство энергии традиционным способом.
Yura_Gag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 13.04.16
Подякував: 222 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:25

  Yura_Gag написав:Чтобы увеличить до 74% долю возобновляемой энергии - достаточно сократить производство энергии традиционным способом.

В статье хоть журналюга немного путает факты .. но в принципе такой переход возможен.
Там на картинке 49% планируется от больших ГЭС - но это маловероятно ибо потенциал больших рек освоен на почти на 80%.. то есть еще одна-две крупных ГЭС и все рек больше нет..если брать стоимость ГЭС 0,38грн + стоимость СЭС/ВЭС на уровне 5 грн имеем (5+0,38) /2 = 2,7 грн1кВт. ГЭС имеют маневровые возможности для покрытия провалов + если строить для аккумуляции ГАЭС.. в общем в теории возможно и при этом не будем иметь заоблачную стоимость энергии. Но есть одно НО - для этого надо иметь четкий план и источники финансирования. А этого нет. И афтарр забыл про факторы типа рыжего татарина и некоторых иных граждан многих стран которые не попадут сюда с их ТЭС. И которые сделают все что бы сей сценарий не реализовать.
PS И да с биоэнергетикой не все так просто.. та же энергетическая верба растет быстро и из нее можно делать топливо для ТЭС НО вот мало кто молчит что через 5-7 лет на месте ее посадки остается истощенная земля где ничего толком расти не будет.
Джон
 
Повідомлень: 800
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
R2 » Вів 25 гру, 2018 16:33
1 26
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 18:41
AlexMotel
Україна здатна 74% електроенергії виробляти з...
R2 » Вів 25 гру, 2018 16:32
0 15
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 16:32
R2
Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –... 1, 2
R2 » Нед 23 гру, 2018 15:21
19 1239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 23:24
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.