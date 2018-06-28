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Антирейдерська комісія
відзвітувала про результати...

Антирейдерська комісія відзвітувала про результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:30

Антирейдерська комісія відзвітувала про результати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник міністра юстиції з держреєстрації Ірина Садовська.

Дивися повний текст Антирейдерська комісія відзвітувала про результати роботи за 2018 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:30

Мое мнение - комиссии такого рода ловят только либо неудачливых рейдеров, либо тупых, либо чрезнерно уверенных в своей безнаказанности. Отжатое имущество, даже земли сельхозназначения, вполне можно передать через несколько "рук", благо, помощников (фирм по недвиге, знающих входы во все властные кабинеты) полно. Если последней рукой - добросовестным приобретателем - окажется вдова многодетного участника боевых действий, ну-ка отожмите у нее что-то, ага.

Сам факт существования такой комиссии вызывает у меня вопрос: не создана ли она для того, чтобы создавать видимость законности? Ведь суды вполне могут отменяь ее решения (в пользу недружественного захватчика земли или прочего имущества). Или это еще одна громогласная постреформенная организация, созданная как тепленькие места для детей, крестников, любовниц и водителей "настоящих патриотов".
max_us_ua
 
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