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Контрабандні товари в
Україні дедалі частіше...

Контрабандні товари в Україні дедалі частіше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:42

Контрабандні товари в Україні дедалі частіше...

Пропонуємо до обговорення:
80% незаконно імпортованих товарів реалізується онлайн.

Дивися повний текст Контрабандні товари в Україні дедалі частіше реалізуються онлайн - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:42

Это вы хотите наехать на подделки или на оф зарегистрированные торговые марки?
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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