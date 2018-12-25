80% незаконно імпортованих товарів реалізується онлайн.
Дивися повний текст Контрабандні товари в Україні дедалі частіше реалізуються онлайн - експерт.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:42
Контрабандні товари в Україні дедалі частіше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Контрабандні товари в Україні дедалі частіше реалізуються онлайн - експерт.
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:42
Это вы хотите наехать на подделки или на оф зарегистрированные торговые марки?
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:05
Автор - товарищ далекий) То что-то называет контрабандой и привозится с Европы. Произведённый в Словакии Самсунг может стоит уже у местных продавцов почти в два раза дешевле «официального» произведённого в России!!! Лишь бы что-то написать) ПС: сейчас же вроде как официального с России не должно быть, да?
Додано: Сер 26 гру, 2018 00:02
Государство и есть причиной незаконного импорта, таможенники передают деньги вверх, а чиновники создаю усложнения для законной деятельности. Но есть загадка, как они определяют размер незаконного импорта? Возможно эти цифры очень занижены.
Додано: Сер 26 гру, 2018 00:45
Неа, это они хотят и дальше "доить" потребителей.
Мотивы ясны как день:
"Наиболее эффективным способом является запрет на использование торговой марки официального производителя, который позволяет закрывать до 90% онлайн-торговцев в досудебном порядке и, соответственно, расчистить площадку..."
Ну а там где только один официальный продавец официального производителя, рынок понятно какой
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